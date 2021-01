Uccisa e gettata nel dirupo a 17 anni Il fidanzato sotto torchio per ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 19enne si è presentato dai carabinieri e ha fatto ritrovare il corpo. Il suo legale: "Nessuna confessione". Il cadavere della vittima era semicarbonizzato. La famiglia ne aveva denunciato la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 19enne si è presentato dai carabinieri e ha fatto ritrovare il corpo. Il suo legale: "Nessuna confessione". Il cadavere della vittima era semicarbonizzato. La famiglia ne aveva denunciato la ...

