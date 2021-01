Twitter ha predetto il covid? Anomalo uso della parola "polmonite" prima dell'emergenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) I social più veloci degli epidemiologi? Messa così sembrerebbe una boutade, se non fosse che, come dimostra una ricerca condotta sui metadati di Twitter della Scuola Imt Alti Studi Lucca appena ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) I social più veloci degli epidemiologi? Messa così sembrerebbe una boutade, se non fosse che, come dimostra una ricerca condotta sui metadati diScuola Imt Alti Studi Lucca appena ...

Un team di ricercatori dell IMT di Lucca ha analizzato i dati del social network. Scoprendo che già diverse settimane prima dell'annuncio dei casi diversi utenti si preoccupavano di insoliti sintomi ...

