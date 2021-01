Turismo | Google lancia la nuova piattaforma Hotel Insights 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Siamo felici di presentareproprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare” aggiunge Vaccarono. Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria aldel Mibact si dice “certa che l’intuizione di unaper il sostegno dei nostri alberghi contribuirà alla ripartenza del settore turistico, in una fase di maturazione della nostra offerta nel nome di unpiù sano e moderno”.“Poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche -sottolinea Bonaccorsi- consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart ...