Tremonti: «Certi politici italiani sperano in Biden per salvarsi dai sovranisti. Provinciali e puerili» (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Biden ha iniziato con ordini esecutivi che corrispondono al suo messaggio elettorale: la gestione della pandemia, i ristori, le emergenze sociali, l’immigrazione, il blocco dei debiti degli studenti, l’ambiente con lo stop all’oleodotto Keystone». L’economista ed ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, lo sottolinea in un’intervista a La Verità. «La grande sfida sarà sulla struttura economica e sociale – aggiunge Tremonti – sulla sanità, sulle infrastrutture. Qui Biden dovrà fare politica e gli servirà un consenso molto più ampio di quello che ha». Tremonti: «L’atteggiamento di Certi politici italiani è provinciale» «È più provinciale l’atteggiamento di Certi politici italiani, che vedono nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) «ha iniziato con ordini esecutivi che corrispondono al suo messaggio elettorale: la gestione della pandemia, i ristori, le emergenze sociali, l’immigrazione, il blocco dei debiti degli studenti, l’ambiente con lo stop all’oleodotto Keystone». L’economista ed ex ministro dell’Economia, Giulio, lo sottolinea in un’intervista a La Verità. «La grande sfida sarà sulla struttura economica e sociale – aggiunge– sulla sanità, sulle infrastrutture. Quidovrà fare politica e gli servirà un consenso molto più ampio di quello che ha».: «L’atteggiamento diè provinciale» «È più provinciale l’atteggiamento di, che vedono nella ...

lilliu_riccardo : RT @SecolodItalia1: Tremonti: «Certi politici italiani sperano in Biden per salvarsi dai sovranisti. Provinciali e puerili» - SecolodItalia1 : Tremonti: «Certi politici italiani sperano in Biden per salvarsi dai sovranisti. Provinciali e puerili»… -

Ultime Notizie dalla rete : Tremonti Certi Tremonti: «Certi politici italiani sperano in Biden per salvarsi dai sovranisti. Provinciali e... Secolo d'Italia L'ultima profezia di Tremonti: "Lo spettro della rivoluzione..."

L'ex ministro Giulio Tremonti analizza la situazione in Europa all'indomani dell'insediamento di Biden: "Non sarà lui a salvare l'Europa" ...

Sport: Petrucci, si dia completa autonomia al Coni

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “Non credo che il Cio abbia deciso, però è grave, perché siamo alla vigilia dell’Esecutivo del 27 e i casi sono due: o non c’è la volontà, o non c’è autorità. Non si è mai arri ...

L'ex ministro Giulio Tremonti analizza la situazione in Europa all'indomani dell'insediamento di Biden: "Non sarà lui a salvare l'Europa" ...(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “Non credo che il Cio abbia deciso, però è grave, perché siamo alla vigilia dell’Esecutivo del 27 e i casi sono due: o non c’è la volontà, o non c’è autorità. Non si è mai arri ...