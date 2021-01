Torino, inchiesta Ream bis. “Indagati ex sindaco Piero Fassino e altre tre persone” per turbativa d’asta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la condanna a sei mesi, lo scorso 21 settembre, della sindaca di Torino Chiara Appendino la procura di Torino ha aperto un fascicolo bis del caso Ream. E nel registro degli Indagati, secondo quanto riporta l’Ansa, sono stati iscritto l’ex primo cittadino del capoluogo piemontese, Piero Fassino. Il pm Gianfranco Colace ha iscritto nel registro degli Indagati per il reato di turbativa d’asta, oltre all’esponente Pd, anche la dirigente del Comune di Torino Paola Virano, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, all’epoca in Ream e ora i vertici della Cassa di Fossano. Il caso riguarda la vendita dell’area ex Westinghouse, lanciata nel 2012, quando la città era amministrata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la condanna a sei mesi, lo scorso 21 settembre, della sindaca diChiara Appendino la procura diha aperto un fascicolo bis del caso. E nel registro degli, secondo quanto riporta l’Ansa, sono stati iscritto l’ex primo cittadino del capoluogo piemontese,. Il pm Gianfranco Colace ha iscritto nel registro degliper il reato di, oltre all’esponente Pd, anche la dirigente del Comune diPaola Virano, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, all’epoca ine ora i vertici della Cassa di Fossano. Il caso riguarda la vendita dell’area ex Westinghouse, lanciata nel 2012, quando la città era amministrata ...

