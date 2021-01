Torino a colloquio con la Sampdoria: si discute il futuro di Bonazzoli e Murru (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata genovese per il Torino di Urbano Cairo: Davide Vagnati prova a convincere la Sampdoria a riprendersi Bonazzoli e Murru Federico Bonazzoli e Nicola Murru non rientrano più nei piani del Torino. L’attaccante e il terzino mancino non hanno convinto e Davide Nicola, subentrato a Marco Giampaolo sulla panchina dei granata, non ha dubbi sul fatto che vuole altri giocatori su cui puntare per conquistare la salvezza. Ma senza cessioni sul mercato non si può agire. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Nella giornata di oggi, come riporta Tuttosport, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, incontrerà la dirigenza della Sampdoria per capire se e come lasciare andare via entrambi i giocatori. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata genovese per ildi Urbano Cairo: Davide Vagnati prova a convincere laa riprendersiFedericoe Nicolanon rientrano più nei piani del. L’attaccante e il terzino mancino non hanno convinto e Davide Nicola, subentrato a Marco Giampaolo sulla panchina dei granata, non ha dubbi sul fatto che vuole altri giocatori su cui puntare per conquistare la salvezza. Ma senza cessioni sul mercato non si può agire. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Nella giornata di oggi, come riporta Tuttosport, Davide Vagnati, direttore sportivo del, incontrerà la dirigenza dellaper capire se e come lasciare andare via entrambi i giocatori. ...

Giornata genovese per il Torino di Urbano Cairo: Davide Vagnati prova a convincere la Sampdoria a riprendersi Bonazzoli e Murru ...

Covid, perché non eravamo pronti?

“Per mancanza di immaginazione” dice il virologo Alì Khan dell’Ufficio americano per la salute (budget un miliardo e mezzo di dollari) a David Quammen, autore di “Spillover”. La Sars del 2003, avverti ...

