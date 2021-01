Tokyo 2021: L’ Italia verso l’esclusione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Più passano le ore e più aumentano le probabilità che l’Italia venga esclusa dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La decisione ufficiale verrà presa mercoledì 27 gennaio, e potrebbe essere evitata soltanto se il governo varasse in 24-48 un decreto che restituisca autonomia al Coni. Se cosi non fosse, gli atleti azzurri gareggerebbero da indipendenti, ovvero senza bandiera e senzo inno. Tokyo 2021: perché l’ Italia rischia l’esclusione? La vicenda risale alla riforma varata dal governo( Lega- Movimento 5 stelle).che ha privato il Coni della sua autonomia per l’istituzione di un nuovo organo governativo denominato Sport e Salute. Ciò viola la carta olimpica che non permette la partecipazione ai giochi olimpici di nazioni che non hanno autonomia. Il Cio ha inviato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Più passano le ore e più aumentano le probabilità che l’venga esclusa dai Giochi Olimpici di. La decisione ufficiale verrà presa mercoledì 27 gennaio, e potrebbe essere evitata soltanto se il governo varasse in 24-48 un decreto che restituisca autonomia al Coni. Se cosi non fosse, gli atleti azzurri gareggerebbero da indipendenti, ovvero senza bandiera e senzo inno.: perché l’rischia? La vicenda risale alla riforma varata dal governo( Lega- Movimento 5 stelle).che ha privato il Coni della sua autonomia per l’istituzione di un nuovo organo governativo denominato Sport e Salute. Ciò viola la carta olimpica che non permette la partecipazione ai giochi olimpici di nazioni che non hanno autonomia. Il Cio ha inviato ...

