Tokjo 2021 | L’ Italia verso l’esclusione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Più passano le ore e più aumentano le probabilità che l’venga esclusa dai Giochi Olimpici di. La decisione ufficiale verrà presa mercoledì 27 gennaio, e potrebbe essere evitata soltanto se il governo varasse in 24-48 un decreto che restituisca autonomia al Coni. Se cosi non fosse, gli atleti azzurri gareggerebbero da indipendenti, ovvero senza bandiera e senzo inno.: perché l’rischia? La vicenda risale alla riforma varata dal governo( Lega- Movimento 5 stelle).che ha privato il Coni della sua autonomia per l’istituzione di un nuovo organo governativo denominato Sport e Salute. Ciò viola la carta olimpica che non permette la partecipazione ai giochi olimpici di nazioni che non hanno autonomia. Il Cio ha ...