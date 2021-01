Thor: Love and Thunder, nuove foto dal set in costruzione in Australia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno per iniziare in Australia e nuove foto mostrano le scenografie in fase di costruzione sul set. Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno per iniziare e, mentre i membri del cast continuano ad arrivare in Australia, la produzione sta ultimando la preparazione sul set, come dimostrano alcune foto apparse online e condivise dal sito DailyMail. Il film avrà come star Chris Hemsworth e Natalie Portman che riprenderà il ruolo di Jane Foster, mostrata nel nuovo sequel diretto da Taika Waititi in una nuova veste eroica. Per ora i dettagli della trama di Thor: Love and Thunder sono, come prevedibile, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le riprese diandstanno per iniziare inmostrano le scenografie in fase disul set. Le riprese diandstanno per iniziare e, mentre i membri del cast continuano ad arrivare in, la produzione sta ultimando la preparazione sul set, come dimostrano alcuneapparse online e condivise dal sito DailyMail. Il film avrà come star Chris Hemsworth e Natalie Portman che riprenderà il ruolo di Jane Foster, mostrata nel nuovo sequel diretto da Taika Waititi in una nuova veste eroica. Per ora i dettagli della trama diandsono, come prevedibile, ...

