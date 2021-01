The Witcher Blood Origin, Netflix annuncia la prima protagonista del prequel (Di lunedì 25 gennaio 2021) Netflix ha annunciato la prima protagonista del cast della serie prequel di The Witcher, Blood Origin. Jodie Turner-Smith, che ha recitato in Queen & Slim e Nightflyers, interpreta Éile, "una feroce guerriera con la voce di una dea". La serie suddivisa in sei parti è una storia prequel ambientata 1200 anni prima di Geralt e degli eventi che conosciamo dai libri dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, i giochi di CD Projekt e la serie TV Netflix con protagonista Henry Cavill. Racconta la storia del primo prototipo di Witcher e della Congiunzione delle Sfere. La Congiunzione delle Sfere è stato un evento catastrofico che ha portato i mostri in arrivo da una dimensione ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)hato ladel cast della seriedi The. Jodie Turner-Smith, che ha recitato in Queen & Slim e Nightflyers, interpreta Éile, "una feroce guerriera con la voce di una dea". La serie suddivisa in sei parti è una storiaambientata 1200 annidi Geralt e degli eventi che conosciamo dai libri dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, i giochi di CD Projekt e la serie TVconHenry Cavill. Racconta la storia del primo prototipo die della Congiunzione delle Sfere. La Congiunzione delle Sfere è stato un evento catastrofico che ha portato i mostri in arrivo da una dimensione ...

