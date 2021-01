The Underground Railroad: un nuovo teaser della serie diretta da Barry Jenkins (Di lunedì 25 gennaio 2021) La serie The Underground Railroad debutterà su Amazon Prime Video nel 2021 e un nuovo teaser regala scene inedite del progetto di Barry Jenkins. The Underground Railroad, il progetto di Barry Jenkins prodotto per Amazon Prime Video, arriverà prossimamente in streaming e il nuovo teaser regala qualche suggestiva immagine del progetto. Il video si intitola In Aeternum, ovvero "per sempre", ed è accompagnato dalla musica di Nicholas Britell. Barry Jenkins ha inoltre svelato a Indiewire qualche idea alla base del suggestivo teaser in cui il tempo sembra scorrere all'indietro: "Per me si tratta di controllo e abbiamo tutti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) LaThedebutterà su Amazon Prime Video nel 2021 e unregala scene inedite del progetto di. The, il progetto diprodotto per Amazon Prime Video, arriverà prossimamente in streaming e ilregala qualche suggestiva immagine del progetto. Il video si intitola In Aeternum, ovvero "per sempre", ed è accompagnato dalla musica di Nicholas Britell.ha inoltre svelato a Indiewire qualche idea alla base del suggestivoin cui il tempo sembra scorrere all'indietro: "Per me si tratta di controllo e abbiamo tutti ...

