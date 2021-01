‘The hill we climb’ di Amanda Gorman: la poesia al servizio della rinascita (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla cerimonia di insediamento del neoeletto presidente degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio, la giovane poetessa di origine afroamericana Amanda Gorman, nominata National Youth Poet Laureate nel 2017, ha recitato una propria poesia, dedicata come da tradizione al tema dell’unità nazionale. The hill We Climb è un potente intreccio di temi più che mai attuali: l’idea dell’unità della nazione come conciliazione delle differenze culturali in nome del rispetto e dell’amore per il prossimo (“To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man”, “then love becomes our legacy and change, our children’s birthright”), l’enfasi sulle minoranze e sulla possibilità di riscatto sociale (Gorman parla di sé come di “a skinny black girl descended from slaves ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla cerimonia di insediamento del neoeletto presidente degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio, la giovane poetessa di origine afroamericana, nominata National Youth Poet Laureate nel 2017, ha recitato una propria, dedicata come da tradizione al tema dell’unità nazionale. TheWe Climb è un potente intreccio di temi più che mai attuali: l’idea dell’unitànazione come conciliazione delle differenze culturali in nome del rispetto e dell’amore per il prossimo (“To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man”, “then love becomes our legacy and change, our children’s birthright”), l’enfasi sulle minoranze e sulla possibilità di riscatto sociale (parla di sé come di “a skinny black girl descended from slaves ...

