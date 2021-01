Tg Sanità | edizione del 25 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) COVID. UE: PREOCCUPANO VARIANTI, PREVISTE ZONE ‘ROSSO SCURO’ “Le varianti del Covid-19 preoccupano molto l’Unione europea”. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato della necessità di una nuova mappatura e di zone ‘rosso scuro’ per le aree in cui la situazione epidemiologica è peggiore. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha quindi alzato il livello di guardia nel suo ultimo report, in cui valuta come “molto alta la probabilità della diffusione nell’Unione europea di varianti di Sars-CoV-2”. Per questo ha raccomandato di “evitare viaggi non essenziali”.