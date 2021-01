Tg Politico Parlamentare, edizione del 25 gennaio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ sempre più vicina la fine del governo Conte bis. Non è più un mistero: il presidente del Consiglio potrebbe rassegnare le dimissioni per favorire la nascita di un altro esecutivo a sua guida. Nei palazzi, intanto, si continua a trattare. Da una parte c’è il Pd che chiede di riaprire il dialogo con Matteo Renzi, al quale chiede un segnale di buona volonta’. Dall’altra c’è il confronto con l’Udc e con gli scontenti di Forza Italia. Ma l’accordo con i centristi passa per forza dalle dimissioni di Conte: senza un nuovo esecutivo, avvertono, niente ‘quarta gamba’. Intanto il tempo corre: mercoledì c’è la sfida in aula sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia. Lì il governo rischia di andare sotto. Ecco perché Conte non può più perdere tempo. COVID ALLARME EUROPEO SULLE ZONE ROSSO SCURO Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ sempre più vicina la fine del governo Conte bis. Non è più un mistero: il presidente del Consiglio potrebbe rassegnare le dimissioni per favorire la nascita di un altro esecutivo a sua guida. Nei palazzi, intanto, si continua a trattare. Da una parte c’è il Pd che chiede di riaprire il dialogo con Matteo Renzi, al quale chiede un segnale di buona volonta’. Dall’altra c’è il confronto con l’Udc e con gli scontenti di Forza Italia. Ma l’accordo con i centristi passa per forza dalle dimissioni di Conte: senza un nuovo esecutivo, avvertono, niente ‘quarta gamba’. Intanto il tempo corre: mercoledì c’è la sfida in aula sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia. Lì il governo rischia di andare sotto. Ecco perché Conte non può più perdere tempo. COVID ALLARME EUROPEO SULLE ZONE ROSSO SCURO

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 gennaio 2021 - Dire - Dire Dire Crisi, ipotesi premier al Colle entro sera. Zingaretti: “Renzi ci ha portato al rischio elezioni. Pd lavora a un governo con Conte”

Il presidente del Consiglio deve decidere se affrontare l'Aula o dimettersi e lavorare a un nuovo esecutivo: tutti gli aggiornamenti dalla crisi di governo ...

Crisi di governo, Conte potrebbe salire al Colle già in serata

Milano, 25 gennaio 2021 - La crisi accelera, una crisi nella quale si dibattono il Premier Conte, il Governo, le forze politiche e soprattutto il Paese. Paradossalmente in Parlame ...

