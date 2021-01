Terribile vicenda di una bambina di 10 anni che ha perso la vita probabilmente per una sfida estrema su TikTok

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva proprio da parte del Garante per la protezione dei datinali una nota dove si evince che “è stato disposto nei confronti diil blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non è stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Il presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo è Giuseppe Lavenia: “L’Associazione Nazionale Di.Te. – Dipendenze Tecnologiche, GAP Gioco d’azzardo patologico e Cyberbullismo è un’organizzazione di volontariato che si avvale di un team di esperti psicologi, psicoterapeuti ed educatori formati sul tema delle dipendenze tecnologiche – e continua “ha l’obiettivo di indagare i temi sempre più diffusi delle nuove dipendenze oltre che attivarsi concretamente con azioni formative, di sensibilizzazione e di prevenzione. Si occupa del trattamento delle dipendenze ...