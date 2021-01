Tempesta d’amore | anticipazioni 26 gennaio | Bela scarica Lucy

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 25 gennaio 2021)martedì 26confessa ache non ha più alcuna intenzione di sposarla. Ma per quale motivo? Non sente più un trasporto per lei, e per questa ragione deciderà di mollarla. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Trama,puntata del 262021 Stando alle, nella puntata di martedì,dirà adi non voler più convolare a nozze con lei, questo a causa del sentimento che con il passare del tempo è andato ad affievolirsi sempre più portandolo infine a prendere questa drastica decisione. La donna sarà felice della decisione dell’uomo ma davanti a lui si mostrerà delusa.a ...