Televisione e cinema in lutto | l’attrice trovata senza vita nel suo appartamento Aveva 26 anni | “Forse si è suicidata”

(Di lunedì 25 gennaio 2021)nel mondo dele della moda. È morta il 23 gennaio all’età di 26la modella e attrice famosa per aver recitato nel film drammatico romantico Golden Rainbow su MBC, Make Your Wish (aka Make a Wish) nel 2014 e successivamente in School 2017 e del dramma web Dear My Name. La notizia è stata confermata dai suoi manager, la Sublime Artist Agency. La causa della morte non è stata ancora resa nota, ma sul web alcune ipotesi riportano il suicidio. Se così fosse, si tratterebbe dell’ennesimo caso di suicidio tra giovanissimi attori, modelli e cantanti registrati nel corso dell’ultimo anno. Il funerale si è tenuto presso la filiale di Gangnam del Seoul Medical Center, mentre lunedì pomeriggio si terrà il corteo funebre in suo ricordo. Song Yoo-jung, 26, ha iniziato la sua carriera come modella di cosmetici ...