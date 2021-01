Telese, la minoranza chiede lumi su fondi emergenza Covid: “Come vengono utilizzati”? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – “Come si stanno utilizzando i fondi già ricevuti dal governo per l’emergenza Covid? Come si intende utilizzare la pioggia di euro destinati al comune dal cosiddetto “Fondone Covid”? Parliamo di circa 80.000 € percepiti lo scorso mese e di altri € 140.000 circa che l’ente riceverà a breve Come ristoro per le perdite di gettito. Intanto la situazione epidemiologica locale è preoccupante visto il significativo aumento dei casi positivi. Da ultimo, è stato diagnosticato un caso di positività tra i piccoli allievi dell’Istituto Comprensivo di Viale Minieri. Il Comune ha provveduto a disporre le attività di sanificazione ed aereazione dei locali per i giorni 24 e 25 gennaio, annunciando la ripresa delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – “si stanno utilizzando igià ricevuti dal governo per l’si intende utilizzare la pioggia di euro destinati al comune dal cosiddetto “Fondone”? Parliamo di circa 80.000 € percepiti lo scorso mese e di altri € 140.000 circa che l’ente riceverà a breveristoro per le perdite di gettito. Intanto la situazione epidemiologica locale è preoccupante visto il significativo aumento dei casi positivi. Da ultimo, è stato diagnosticato un caso di positività tra i piccoli allievi dell’Istituto Comprensivo di Viale Minieri. Il Comune ha provveduto a disporre le attività di sanificazione ed aereazione dei locali per i giorni 24 e 25 gennaio, annunciando la ripresa delle attività ...

Telese Terme (Bn) – "Come si stanno utilizzando i fondi già ricevuti dal governo per l'emergenza Covid? Come si intende utilizzare la pioggia di euro destinati al comune dal cosiddetto "Fondone Covid" ...

