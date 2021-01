Taranto, madre di 4 bambini muore a trent'anni per aneurisma cerebrale: la famiglia dona gli organi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il cuore, il fegato e un rene sono partiti alla volta di Bari, mentre i polmoni, l'altro rene e il pancreas sono stati trasportati in Sicilia, "per portarenuova vita a diverse persone" Leggi su repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il cuore, il fegato e un rene sono partiti alla volta di Bari, mentre i polmoni, l'altro rene e il pancreas sono stati trasportati in Sicilia, "per portarenuova vita a diverse persone"

