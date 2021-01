Taranto: giovane mamma morta per aneurisma, donati gli organi Decesso al "Santissima Annunziata" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto : Quando la vita prevale sulla morte: donazione multiorgano al SS. Annunziata di Taranto. La famiglia di una giovane donna, deceduta sabato mattina al SS. Annunziata, ha autorizzato il prelievo e la donazione degli organi. La donna, poco più che trentenne e madre di quattro bambini, era stata ricoverata a causa di un aneurisma cerebrale. Gli organi sono andati a riceventi in Puglia e in Sicilia. Ci sono delle storie che nessuno vorrebbe mai dover raccontare: la scorsa settimana, una donna, poco più che trentenne, di nazionalità straniera ma residente in provincia di Taranto da diversi anni, è stata ricoverata al SS. Annunziata per una emorragia dovuta alla rottura di un ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Quando la vita prevale sulla morte: donazione multiorgano al SS.di. La famiglia di unadonna, deceduta sabato mattina al SS., ha autorizzato il prelievo e la donazione degli. La donna, poco più che trentenne e madre di quattro bambini, era stata ricoverata a causa di uncerebrale. Glisono andati a riceventi in Puglia e in Sicilia. Ci sono delle storie che nessuno vorrebbe mai dover raccontare: la scorsa settimana, una donna, poco più che trentenne, di nazionalità straniera ma residente in provincia dida diversi anni, è stata ricoverata al SS.per una emorragia dovuta alla rottura di un ...

