Tamburi acquista altre azioni proprie

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) –Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2020, ha comunicato di averto, dal 18 al 22 gennaio 2021, complessivamente 80.118ordinarie (pari allo 0,043% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,8530 euro, per un controvalore pari a 549.047,63 euro. Alla data del 22 gennaio, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 16.389.720, pari all’8,889% del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione dell’1,17% e si attesta a 6,76 euro. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

Ultime Notizie dalla rete : Tamburi acquista

