Tahrir ha svelato cosa può essere l’Iraq libero

(Di martedì 26 gennaio 2021) Quando si entrava in piazza, a Baghdad, era come entrare in un altro paese, un clima senza senso per la realtà irachena. E invece no, quelle erano le persone vere, le persone quando sono libere: era la libertà senza controllo tribale, sociale, religioso. Non c'era finzione, eravamo noi stessi. La rivolta è iniziata il primo ottobre 2019 da richieste di classe, concretamente riflesse nelle persone che vi hanno preso parte: per lo più disoccupati, il 60-70%, e poi studenti, …