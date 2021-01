Superati i 99 milioni di casi nel mondo di Covid - 19 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per la precisione sono 99.192.353 le persone contagiate dal Covid - 19 nei cinque continenti, mentre le vittime sono 2.129.403. Il Paese con il numero più alti di casi restano gli Stati Uniti, oltre ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) Per la precisione sono 99.192.353 le persone contagiate dal- 19 nei cinque continenti, mentre le vittime sono 2.129.403. Il Paese con il numero più alti direstano gli Stati Uniti, oltre ...

