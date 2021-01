Sullivan chiama Israele. Così il lavoro Washington-Tel Avivi continua con Biden (Di lunedì 25 gennaio 2021) Due giorni fa il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Meir Ben Shabbat. Ne ha parlato domenica Barak Ravid di Axios, ossia la notizia e soprattutto il contenuto esce dal più informato giornalista sui temi di politica estera israeliana (con occhio agli Usa). Ed è interessante appunto il contenuto, ma prima due note: quello tra i due alti consiglieri è stato il primo colloquio ufficiale tra il vecchio governo israeliano e la nuova amministrazione statunitense, che ha contattato in forma operativa l’alleato mediorientale appena un paio di giorni dopo dall’entrata alla Casa Bianca di Joe Biden. Si tratta di considerazioni da fare perché stanno a significare che Israele avrà un ruolo prominente nella strategia internazionale statunitense anche secondo ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) Due giorni fa il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo israeliano, Meir Ben Shabbat. Ne ha parlato domenica Barak Ravid di Axios, ossia la notizia e soprattutto il contenuto esce dal più informato giornalista sui temi di politica estera israeliana (con occhio agli Usa). Ed è interessante appunto il contenuto, ma prima due note: quello tra i due alti consiglieri è stato il primo colloquio ufficiale tra il vecchio governo israeliano e la nuova amministrazione statunitense, che ha contattato in forma operativa l’alleato mediorientale appena un paio di giorni dopo dall’entrata alla Casa Bianca di Joe. Si tratta di considerazioni da fare perché stanno a significare cheavrà un ruolo prominente nella strategia internazionale statunitense anche secondo ...

Vitale: “l’amministrazione Biden teme che l’Italia possa essere l’anello debole del Patto Atlantico”

La Casa Bianca chiama i suoi partner atlantici ma non Roma. Secondo il prof. Roberto Vitale, le ragioni sono riconducibili anche ai rapporti Italia-Cina ...

