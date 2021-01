“Succederà stasera in diretta”. GF Vip, la Casa “trema”: per l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini è solo questione di ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una puntata, quella in onda stasera, che potrebbe avere dei risvolti sorprendenti a cominciare dal nome del primo finalista. Nelle anticipazioni Alfonso Signorini ha spiegato che non mancheranno i colpi di scena. Di sorprese, tra l’altro, ce ne sono state diverse in questi giorni. Protagonisti su tutti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e, ancora di più Dayane Mello. La frase infelice su Tommaso Zorzi, è stata solo metà della causa che ha dato il via alla bufera social nei confronti della modella brasiliana. Dayane Mello infatti ha esagerato ancora e anche i suoi fan più accaniti questa non gliela vogliono perdonare. Prima la frase nei confronti di Tommy, in cui lo descrive come “malato di mente”, poi ancora, insaziabile, altre parole fortemente discriminatorie. “Col tuo fisico se ti devi vergognare, pensa quelli che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una puntata, quella in onda, che potrebbe avere dei risvolti sorprendenti a cominciare dal nome del primo finalista. Nelle anticipazioniha spiegato che non mancheranno i colpi di scena. Di sorprese, tra l’altro, ce ne sono state diverse in questi giorni. Protagonisti su tutti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e, ancora di più Dayane Mello. La frase infelice su Tommaso Zorzi, è statametà della causa che ha dato il via alla bufera social nei confronti della modella brasiliana. Dayane Mello infatti ha esagerato ancora e anche i suoi fan più accaniti questa non gliela vogliono perdonare. Prima la frase nei confronti di Tommy, in cui lo descrive come “malato di mente”, poi ancora, insaziabile, altre parole fortemente discriminatorie. “Col tuo fisico se ti devi vergognare, pensa quelli che ...

Malvy34087444 : RT @zorziskeeper: Non succederà mai, ma se Tommaso stasera ci regalasse la replica di 'esco stasera Alfonso' con tanto di uscita in tacchi… - aleswtmix : stasera sento che succederà l’inferno per la puntata - Emma50557066 : @GrandeFratello Se stasera Stefania non sarà finalista e lo sarà D che bordello che succederà, non vorrei veramente… - Breakin48553576 : #rosmello che bello questo clima fra le due. Chissà stasera che succederà col massacro di Dayane. Ha paura per la q… - Ileniad_ : RT @zorziskeeper: Non succederà mai, ma se Tommaso stasera ci regalasse la replica di 'esco stasera Alfonso' con tanto di uscita in tacchi… -

