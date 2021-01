Storia: Dichiarazione Indipendenza Usa, sfiora un milione di dollari per stampa del 1776 (Di lunedì 25 gennaio 2021) New York, 25 gen. - (Adnkronos) - Una rara edizione a stampa dell'originale della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776 è stata aggiudicata all'asta da Christie's a New York per quasi un milione di dollari (per la precisione 990mila), stabilendo il nuovo record. Il documento faceva parte della collezione dell'ambasciatore statunitense J. William Middendorf II ed era stimato 600-800.000 dollari. Nella stessa asta di Christie's, dedicata ai cimeli americani, il ritratto del presidente George Washington di James Sharples (1751-1811) è stato venduto per 325.000 dollari (la stima era di 50-70.000), stabilendo il nuovo record per l'artista. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) New York, 25 gen. - (Adnkronos) - Una rara edizione adell'originale dellad'degli Stati Uniti d'America del 4 luglioè stata aggiudicata all'asta da Christie's a New York per quasi undi(per la precisione 990mila), stabilendo il nuovo record. Il documento faceva parte della collezione dell'ambasciatore statunitense J. William Middendorf II ed era stimato 600-800.000. Nella stessa asta di Christie's, dedicata ai cimeli americani, il ritratto del presidente George Washington di James Sharples (1751-1811) è stato venduto per 325.000(la stima era di 50-70.000), stabilendo il nuovo record per l'artista.

