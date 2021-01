Stellantis: l’8 marzo si riunirà l’assemblea per distribuire azioni e denaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stellantis ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti in primis per approvare la distribuzione di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia, ma non solo. Stellantis convoca l’assemblea straordinaria degli azionisti Stellantis è il un gruppo automobilistico italo-franco-satunitense che nasce ufficialmente il 16 gennaio 2021 dalla fusione tra pari del Gruppo FCA e del Gruppo PSA, ed oggi ha convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti. Il fine è l’approvazione della distribuzione di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia, ma anche di 308 milioni di euro – cioè i proventi ricevuti nel mese di ottobre, lo scorso anno, da Peugeot – per la vendita di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)ha convocatostraordinaria deglisti in primis per approvare la distribuzione di 54.297.006ordinarie di Faurecia, ma non solo.convocastraordinaria deglistiè il un gruppo automobilistico italo-franco-satunitense che nasce ufficialmente il 16 gennaio 2021 dalla fusione tra pari del Gruppo FCA e del Gruppo PSA, ed oggi ha convocatostraordinaria deglisti. Il fine è l’approvazione della distribuzione di un massimo di 54.297.006ordinarie di Faurecia, ma anche di 308 milioni di euro – cioè i proventi ricevuti nel mese di ottobre, lo scorso anno, da Peugeot – per la vendita di ...

