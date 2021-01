Stazioni ferroviarie | 3 arresti e 5 indagati dopo controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Tre arrestati, 5 denunciati e 22.926 persone controllate. Poi 574 le pattuglie impegnate in stazione, 80 a bordo di 154 treni e 6 le sanzioni amministrative elevate, questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 18 al 24 gennaio, in ambito regionale. Nelle giornate di martedi’ 19 e mercoledi’ 20 gennaio si e’ svolta l’operazione ‘Rail action day – active shield’ su scala internazionale, finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i paesi aderenti,preventivi a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari, nonche’ all’interno dellepiu’ importanti. Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 1 persona arrestata, 2 persone indagate e 3.382 persone controllate. 185 le pattuglie impegnate nelle...