Stasera in tv, oggi 25 gennaio 2021: Il Commissario Riccardi e Grande Fratello Vip

I palinsesti televisivi di oggi lunedì 25 gennaio 2021 offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e intrattenimento.

La programmazione serale di lunedì 25 gennaio 2021 è ampia. Da un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5 alla prima puntata della nuova fiction Rai Il Commissario Ricciardi. I palinsesti sono ricchi e non escludono pellicole degne di nota, come La vita è bella e Il giocatore di scacchi.

Stasera sulla Rai:
Rai1 21:25 – Il Commissario Ricciardi
Rai2 21:20 – N.C.I.S. - Stagione 16 Episodio 19 - L'ultima a morire
Rai3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 24 Gennaio 2021 ComingSoon.it Un Posto al Sole anticipazioni, oggi 25 gennaio: Vittorio in difficoltà con le richieste di Chiara

Nelle anticipazioni della puntata di oggi 25 gennaio di Un Posto al Sole, Michele e Silvia attraversano una nuova crisi, Vittorio è in ...

Covid, l’inchiesta della Procura di Bergamo riserva sviluppi clamorosi, guardiamo Report stasera su RAI3

“Era solo un’influenza?”, l’inchiesta di Report, in onda domani sera lunedì 25 gennaio su Rai 3, è firmata da Cataldo Ciccolella, Norma Ferrara, Giulio Valesini, le immagini di Paolo Palemo e Alfredo ...

