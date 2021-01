Spike Lee: "Donald Trump passerà alla storia con politici del calibro di Hitler" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel suo discorso di ringraziamento per il premio alla carriera del New York Film Critics Circle, Spike Lee ha condannato l'assalto a Capitol Hill paragonando Trump a Hitler. Nel corso del discorso di ringraziamento per il premio alla carriera del New York Film Critics Circle, Spike Lee ha paragonato l'ex Presidente Donald Trump a Hitler. Dopo essere stato introdotto da Martin Scorsese, Spike Lee ha ringraziato per il riconoscimento in un discorso pre-registrato il 6 gennaio, giorno dell'invasione del Campidoglio da parte dei supporter di Donald Trump. "Questo è un giorno molto triste nella storia americana" ha esordito il regista riferendosi all'assalto a Capitol Hill. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel suo discorso di ringraziamento per il premiocarriera del New York Film Critics Circle,Lee ha condannato l'assalto a Capitol Hill paragonando. Nel corso del discorso di ringraziamento per il premiocarriera del New York Film Critics Circle,Lee ha paragonato l'ex Presidente. Dopo essere stato introdotto da Martin Scorsese,Lee ha ringraziato per il riconoscimento in un discorso pre-registrato il 6 gennaio, giorno dell'invasione del Campidoglio da parte dei supporter di. "Questo è un giorno molto triste nellaamericana" ha esordito il regista riferendosi all'assalto a Capitol Hill. ...

Francesco Belliti

