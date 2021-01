Spazio, il Centro italiano di ricerche di nuovo nel mirino della Corte dei conti: “Bilancio 2018 in rosso, ma al personale 2 milioni di premio” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una storia che si ripete sempre uguale. Dopo l’allarme lanciato negli anni scorsi, la Corte dei conti torna a bacchettare il Centro italiano di ricerche aerospaziali (Cira) per i suoi bilanci in rosso. La società, che ha sede a Capua, è controllata dal ministero dell’Università ed è di importanza strategica per attuare il Programma nazionale di ricerca, sperimentazione e formazione del personale nel settore dell’aeroSpazio. Nel 2018, avvertono i magistrati contabili nella consueta Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ente, i conti si sono chiusi con “una perdita di euro 3.152.557 (le perdite complessive risultanti dai bilanci 2016-2018 ammontano a 10,2 mln)”. Ciononostante, ancora una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una storia che si ripete sempre uguale. Dopo l’allarme lanciato negli anni scorsi, ladeitorna a bacchettare ildiaerospaziali (Cira) per i suoi bilanci in. La società, che ha sede a Capua, è controllata dal ministero dell’Università ed è di importanza strategica per attuare il Programma nazionale di ricerca, sperimentazione e formazione delnel settore dell’aero. Nel, avvertono i magistrati contabili nella consueta Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ente, isi sono chiusi con “una perdita di euro 3.152.557 (le perdite complessive risultanti dai bilanci 2016-ammontano a 10,2 mln)”. Ciononostante, ancora una ...

Noovyis : (Spazio, il Centro italiano di ricerche di nuovo nel mirino della Corte dei conti: “Bilancio 2018 in rosso, ma ai d… - massimoc_square : RT @Thales_Alenia_S: .@Thales_Alenia_S da il benvenuto a @chr_masset, Ambasciatore di Francia in Italia. Durante la visita al Centro di Int… - volodangelo1 : RT @Thales_Alenia_S: .@Thales_Alenia_S da il benvenuto a @chr_masset, Ambasciatore di Francia in Italia. Durante la visita al Centro di Int… - VecchioAlfonso : @SkyTG24 se davvero vuole questo, dovrebbe attivare i centri vaccini in tutta italia in ogni spazio adatto disponib… - TizyEb : RT @Thales_Alenia_S: .@Thales_Alenia_S da il benvenuto a @chr_masset, Ambasciatore di Francia in Italia. Durante la visita al Centro di Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Centro Spazio, il Centro italiano di ricerche di nuovo nel mirino della Corte dei conti: “Bilancio 2018 in… Il Fatto Quotidiano Controlli della Polizia locale, in tre giorni 100 sanzioni nel centro di Crotone

Sanzioni per sosta vietata, occupazione di spazi riservati alle persone diversamente abili ed in prossimità degli incroci in piazza Pitagora, via XXV Aprile, via Roma e via Cappuccini. La Polizia loca ...

Montelupo. Centro Giovani Upload: con il ritorno in zona gialla sono riprese le attività all’aperto e alla scoperta del territorio

Comune di Montelupo Fiorentino Montelupo. Centro Giovani Upload: con il ritorno in zona gialla sono riprese le attività all’aperto e alla scoperta del territorio Proposte per v ...

Sanzioni per sosta vietata, occupazione di spazi riservati alle persone diversamente abili ed in prossimità degli incroci in piazza Pitagora, via XXV Aprile, via Roma e via Cappuccini. La Polizia loca ...Comune di Montelupo Fiorentino Montelupo. Centro Giovani Upload: con il ritorno in zona gialla sono riprese le attività all’aperto e alla scoperta del territorio Proposte per v ...