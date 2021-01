Sossio Aruta scioglie le riserve sulla presenza all’Isola dei Famosi: il post (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'ex volto di UeD e del GF Vip 4 scioglie le riserve sulla sua presenza o meno nel reality show dei naufraghi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'ex volto di UeD e del GF Vip 4lesuao meno nel reality show dei naufraghi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lozirion : @Adnkronos A questo punto la sentenza è in bilico, si attendono le opinioni di Sossio Aruta, Wanna Marchi e Matteo Messina Denaro. - WowNotizie : Il cambiamento di Sossio Aruta, spuntano video e foto del passato, ecco com’era. - Marco_Piso_71 : @FlintCapitano Sossio Aruta - Marco_Piso_71 : @AncelottiIl Lo vedrei bene al Cervia con Sossio Aruta - Gianskrt : @poicipenso4 Si, ma a parte te me l'aspettavo. Per la prossima settimana Insigne sarà messo alla stregua di Sossio Aruta -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta Sossio Aruta scioglie le riserve sulla presenza all’Isola dei Famosi: il post Gossip e TV Sossio Aruta scioglie le riserve sulla presenza all’Isola dei Famosi: il post

L’Isola dei Famosi 2021 scalda i motori, ma la messa a punto del reality deve ancora essere perfezionata. Ilary Blasi, assieme allo staff e alla produzione dello show di Canale 5, sta cercando di asse ...

Sossio e Ursula: ecco dove si sposeranno!

Chi non crede nelle storie d’amore a lieto fine, deve ricredersi perché Sossio Aruta e Ursula Bennardo ne sono la prova vivente. I due ex protagonisti di Uom ...

L’Isola dei Famosi 2021 scalda i motori, ma la messa a punto del reality deve ancora essere perfezionata. Ilary Blasi, assieme allo staff e alla produzione dello show di Canale 5, sta cercando di asse ...Chi non crede nelle storie d’amore a lieto fine, deve ricredersi perché Sossio Aruta e Ursula Bennardo ne sono la prova vivente. I due ex protagonisti di Uom ...