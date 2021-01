Sondaggi, la Lega cresce e stacca il Pd: un italiano su tre vorrebbe un governo di centrodestra (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Lega stacca il Pd e guadagna più di un punto in una settimana . Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, delinea chiaramente una ripresa del partito di Matteo Salvini, calato nelle scorse settimane. Nei giorni della crisi di governo, mentre il presidente del Consiglio ha annunciato le sue ... Leggi su fanpage (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lail Pd e guadagna più di un punto in una settimana . Ilo di Swg per il Tg di La7, delinea chiaramente una ripresa del partito di Matteo Salvini, calato nelle scorse settimane. Nei giorni della crisi di, mentre il presidente del Consiglio ha annunciato le sue ...

