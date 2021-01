Smi Lazio | vaccini | medici convenzionati chiedono coinvolgimento

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “La linea adottata fino adesso dalla Regionesuialla luce della limitata adesione alla campagna vaccinale negli studi dina generale dovuta alla impossibilita’ tecnica sia negli ambulatori che in domiciliare, richiede un ampliamento della platea dei vaccinatori, coinvolgendo tutti i professionistidellana convenzionata al ciclo di vaccinazioni anti covid nelle Asl. Bisogna avvalersi delle strutture e dell’organizzazione delle Asl, non ripetendo l’esperienza dell’effettuazione dei tamponi negli studi”. Cosi’ in un comunicato congiunto Gian Marco Polselli, Segretario Regionale del SindacatoItalianie Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area Convenzionale Smi, al ...