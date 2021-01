Siviglia, operazione conclusa: arriva il Papu Gomez che firma fino al 2024 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è conclusa positivamente la trattativa tra l'Atalanta e il Siviglia con il trasferimento in Spagna del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino resterà a giocare in Andalusia fino al 2024 e alla Dea andranno per la cessione a titolo definitivo per circa 7,5 milioni. Al Catania va un 30% circa dell'operazione visto che vantava una opzione sulla rivendita. Papu Gomez lascia Bergamo dopo aver dato tanto ma anche ricevuto. A 32 anni, l'argentino ha giocato le ultime cinque stagioni e mezzo all'Atalanta, essendo uno degli artefici della rivoluzione della squadra, anche se in quest'ultima stagione ha giocato un ruolo secondario. Il ds Monchi darà così nuovo slancio all'importante progetto guidato da Julen Lopetegui con ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si èpositivamente la trattativa tra l'Atalanta e ilcon il trasferimento in Spagna delal. L'argentino resterà a giocare in Andalusiaale alla Dea andranno per la cessione a titolo definitivo per circa 7,5 milioni. Al Catania va un 30% circa dell'visto che vantava una opzione sulla rivendita.lascia Bergamo dopo aver dato tanto ma anche ricevuto. A 32 anni, l'argentino ha giocato le ultime cinque stagioni e mezzo all'Atalanta, essendo uno degli artefici della rivoluzione della squadra, anche se in quest'ultima stagione ha giocato un ruolo secondario. Il ds Monchi darà così nuovo slancio all'importante progetto guidato da Julen Lopetegui con ...

