Sinistra: sabato e domenica II congresso Si (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sinistra Italiana terrà il suo 2° congresso nazionale nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, in modalità online, per rispettare le norme anticovid". Si legge in una dell'ufficio stampa del partito. "Il futuro ha un cuore rosso e verde. Un futuro di giustizia sociale - prosegue la nota - e di giustizia ambientale. Senza questo binomio, cresceranno disuguaglianze, disastri ambientali, diminuiranno i diritti e più in generale la qualità della vita della maggioranza delle persone". "Sinistra Italiana ha lanciato la sua discussione congressuale, per provare a dare più forza a una prospettiva di giustizia, resa ancora più urgente dai venti di crisi che spirano anche nella politica, come si sta osservando in queste ore di difficoltà per il governo di cui siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Italiana terrà il suo 2°nazionale nelle giornate di30 e31 gennaio 2021, in modalità online, per rispettare le norme anticovid". Si legge in una dell'ufficio stampa del partito. "Il futuro ha un cuore rosso e verde. Un futuro di giustizia sociale - prosegue la nota - e di giustizia ambientale. Senza questo binomio, cresceranno disuguaglianze, disastri ambientali, diminuiranno i diritti e più in generale la qualità della vita della maggioranza delle persone". "Italiana ha lanciato la sua discussione congressuale, per provare a dare più forza a una prospettiva di giustizia, resa ancora più urgente dai venti di crisi che spirano anche nella politica, come si sta osservando in queste ore di difficoltà per il governo di cui siamo ...

pbersani : Oggi su @repubblica questo estratto della mia conversazione con @VecchioConcetto, realizzata per il docufilm “La da… - Tg3web : 100 anni fa, a Livorno, un gruppo di giovani militanti abbandonava il Congresso dei socialisti e fondava il Partito… - TV7Benevento : Sinistra: sabato e domenica II congresso Si... - MirkoBussi : #RomaSpezia/#PostMatch 7/7 Come può proteggersi la Roma? Infoltendosi non sembra la risposta. In Coppa Italia la pr… - infoitcultura : La Dannazione della sinistra – Cronache di una scissione su Rai 3 sabato 23 gennaio un docu-film per i 100 anni del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra sabato Sinistra: sabato e domenica II congresso Si Il Tempo Sinistra: sabato e domenica II congresso Si

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sinistra Italiana terrà il suo 2° Congresso nazionale nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, in modalità online, per rispettare le norme anticovid". Si le ...

SportMediaset - Verso Inter-Milan: a sinistra ballottaggio Mandzukic-Rebic

Domani sera il Mian sarà impegnato contro l'Inter nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Secondo SportMediaset, rispetto alla sfida di sabato contro l'Atalanta, ci ...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sinistra Italiana terrà il suo 2° Congresso nazionale nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021, in modalità online, per rispettare le norme anticovid". Si le ...Domani sera il Mian sarà impegnato contro l'Inter nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Secondo SportMediaset, rispetto alla sfida di sabato contro l'Atalanta, ci ...