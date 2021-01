"Sicuri che funzioni?". Report, inchiesta-bomba sul vaccino anti-Covid: un terremoto, ciò che non ci hanno detto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel mirino di Report, su Rai 3, questa volta non c'è la Lega - incredibile ma vero - bensì i vaccini al coronavirus. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci approfondirà alcuni aspetti controversi legati al siero anti-Covid, nel dettaglio la sua capacità di interrompere la trasmissione del virus. Secondo quanto anticipa Report, ancora non è chiaro se il vaccino protegga solo dalla malattia o anche dall'infezione e quindi se potremo raggiungere l'immunità di gregge. Incertezza decisiva, affrontata nel Reportage dal titolo "Nelle mani del vaccino". Secondo quanto spiega la trasmissione, dai test svolti dai colossi farmaceutici, emerge un'elevata sicurezza ed efficacia ma non si sa se permetterà di bloccare la trasmissione del virus. Infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel mirino di, su Rai 3, questa volta non c'è la Lega - incredibile ma vero - bensì i vaccini al coronavirus. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci approfondirà alcuni aspetti controversi legati al siero, nel dettaglio la sua capacità di interrompere la trasmissione del virus. Secondo quantocipa, ancora non è chiaro se ilprotegga solo dalla malattia o anche dall'infezione e quindi se potremo raggiungere l'immunità di gregge. Incertezza decisiva, affrontata nelage dal titolo "Nelle mani del". Secondo quanto spiega la trasmissione, dai test svolti dai colossi farmaceutici, emerge un'elevata sicurezza ed efficacia ma non si sa se permetterà di bloccare la trasmissione del virus. Infatti, ...

