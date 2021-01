Sfera Ebbasta si scaglia contro la musica pop. Ma lui per me è il ‘Laura Pausini’ della trap (Di lunedì 25 gennaio 2021) C’è un recente tweet di Sfera Ebbasta sul quale forse vale la pena di soffermarsi un attimo. Recita esattamente così: “Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana ??????????? siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica”. Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana ??????????? siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica — Sfera Ebbasta (@SferaEbbasta) January 24, 2021 Tralasciamo le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere una cosa del genere, mi sembra molto più interessante il presupposto da cui parte il trapper: il pop è musica scadente; c’è della musica che oggi in Italia domina le classifica, musica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) C’è un recente tweet disul quale forse vale la pena di soffermarsi un attimo. Recita esattamente così: “Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana ??????????? siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica”. Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana ??????????? siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica —(@) January 24, 2021 Tralasciamo le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere una cosa del genere, mi sembra molto più interessante il presupposto da cui parte ilper: il pop èscadente; c’èche oggi in Italia domina le classifica,...

