Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 gennaio 2021, complessivamente 7.200 azioni ordinarie pari allo 0,023% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2318 euro per un controvalore pari a 16.069,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.584.260 azioni proprie pari al 4,98% del capitale sociale. Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 18 al 22 gennaio 2021, complessivamente 7.200ordinarie pari allo 0,023% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2318 euro per un controvalore pari a 16.069,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.584.260pari al 4,98% del capitale sociale.

marcodimaio : Il #25gennaio 2016 Giulio Regeni veniva rapito, torturato e ucciso dai servizi egiziani. La sua colpa era quella di… - myrtamerlino : #ItaliaViva a Conte: 'Ti amo, ma sei cambiato non sei più lo stesso'. #Conte: 'Ti prego non lasciarmi, per te rive… - SimoneSore : RT @timwcap: .@TIM_Official sceglie @ufirst_U1 per digitalizzare 580 #negozi d’Italia. La soluzione, nata per facilitare gli accessi ai ser… - Nicola23453287 : RT @Teresat14547770: Rai, Tg1 nella bufera: «Servizi falsi e indecenti per nascondere il disastro del ministro sulla Lombardia» – Secolo d'… - supermik14 : RT @INWIT_Official: .@giorgio_gori, Sindaco @ComunediBergamo: “Occorre fare una riflessione su limitazioni, su qualità trasmissiva del #5G… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia, informativa sul piano di buy-back Teleborsa Antitrust: multa da 3 mln a myWorld Italia e Lyconet

L'Autorità per la Concorrenza ha giudicato il sistema poco trasparente e con caratteristiche di vendite piramidali ...

Lavoro, il Covid ha impattato sui lavoratori stranieri

La nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia segnala un tasso di occupazione dei lavoratori comunitari in calo di 5,3 punti al 57,6%, mentre per i lavoratori extra-Ue il dato si ...

L'Autorità per la Concorrenza ha giudicato il sistema poco trasparente e con caratteristiche di vendite piramidali ...La nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia segnala un tasso di occupazione dei lavoratori comunitari in calo di 5,3 punti al 57,6%, mentre per i lavoratori extra-Ue il dato si ...