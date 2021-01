Serie A, Sconcerti: “Roma-Dzeko, divorzio da fare in fretta. Ecco cosa serve alla Juve. Conte-Maresca? Nessuna offesa grave” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parola a Mario Sconcerti.Diversi sono stati i temi trattati dal noto giornalista e opinionista televisivo, intervistato ai microfoni di 'TMW Radio': dalla frattura tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, con l'attaccante della Roma che nella giornata di oggi si è allenato da solo, alle prestazioni offerte di recente da Juventus, Napoli e Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.Dzeko E LA Roma - "E' un momento particolare, il bosniaco è un grande giocatore. E' chiaro che c'è un divorzio e a questo punto la speranza è che si faccia in fretta, altrimenti si consumerebbe perdendo un giocatore e non avendo un suo sostituto. Punte in grado di sostituire Dzeko non ne vedo. E' arrivato El Shaarawy, ma non basta. Sulla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parola a Mario.Diversi sono stati i temi trattati dal noto giornalista e opinionista televisivo, intervistato ai microfoni di 'TMW Radio': dfrattura tra Edine Paulo Fonseca, con l'attaccante dellache nella giornata di oggi si è allenato da solo, alle prestazioni offerte di recente dantus, Napoli e Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni.E LA- "E' un momento particolare, il bosniaco è un grande giocatore. E' chiaro che c'è une a questo punto la speranza è che si faccia in, altrimenti si consumerebbe perdendo un giocatore e non avendo un suo sostituto. Punte in grado di sostituirenon ne vedo. E' arrivato El Shaarawy, ma non basta. Sulla ...

