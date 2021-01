Serie A, risultati e classifica della 19ª giornata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Milan, battuto in casa 3-0 dall'Atalanta, chiude il girone di andata in testa alla classifica seguito dall'Inter a due punti di distanza Leggi su ilpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Milan, battuto in casa 3-0 dall'Atalanta, chiude il girone di andata in testa allaseguito dall'Inter a due punti di distanza

Il Milan, battuto in casa 3-0 dall'Atalanta, chiude il girone di andata in testa alla classifica seguito dall'Inter a due punti di distanza ...

Calciomercato invernale 2020/2021: il valzer delle punte in Serie A

Dai ritorni romantici a Roma alle giovani scommesse della Juve: il mercato delle punte si scalda nei ultimi giorni di mercato. Asse Verona-Udine, Genoa ok ...

