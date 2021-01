Serie A, Donadoni fa il punto: “Il Milan ha un vantaggio, l’Atalanta ha dimostrato una cosa. Futuro? Ho un’idea” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roberto Donadoni analizza il campionato di Serie A.L'ex tecnico dello Shenzen da cui è stato esonerato lo scorso agosto, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai, ha parlato di Scudetto e del proprio Futuro."All'Atalanta non manca nulla per lo scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c'è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo. Milan? Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione fisica, se dovesse stare bene ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Robertoanalizza il campionato diA.L'ex tecnico dello Shenzen da cui è stato esonerato lo scorso agosto, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai, ha parlato di Scudetto e del proprio."All'Atalanta non manca nulla per lo scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c'è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini hadi essere una grande, essendo superiore ale portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo.? Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione fisica, se dovesse stare bene ...

