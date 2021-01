Serie A, cosa ci ha detto il girone di andata e perché l’Inter è favorita (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è chiuso ieri il girone di andata della Serie A: Milan campione, ma cosa ci ha detto finora il campionato e perché l’Inter è favorita Milan campione d’inverno, nonostante una sconfitta pesante e in casa. Questo ha detto il girone di andata della Serie A che si è chiuso ieri. I rossoneri sono arrivati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è chiuso ieri ildidellaA: Milan campione, maci hafinora il campionato eMilan campione d’inverno, nonostante una sconfitta pesante e in casa. Questo haildidellaA che si è chiuso ieri. I rossoneri sono arrivati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

VittorioSgarbi : #lafacciacomeilculo Per la serie: dire una cosa e farne un’altra. Cosa sono i “costruttori” (vocabolo figlio della… - tiniftsushi : mado mi succede sta cosa strana che tipo quando vedo qualcuno in qualche serie o film o whatever e dicono che hanno… - PorzioTommaso : Per la serie #pessimogiornalismo e #inutileallarsmismo da clickbait il @Corriere oggi si supera ??. Titolo dice una… - demigiant : Della serie che clicchi su una qualsiasi cosa (voce di menu, bottone, menu a tendina, etc.) e poi devi aspettare tr… - Signorina_Wonka : RT @Cabbot_: Vorrei una serie TV incentrata su un ufficio comunale italiano. Una cosa alla Parks & Rec incontra Boris con una punta di The… -