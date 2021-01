Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: «Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Serana Enardu e Pago sono tornati insieme. Dopo aver affrontato Temptation Island Vip e subito dopo il Grande Fratello vip Serena Enardo e Pago hanno deciso di riprovarci, per ora con un “percorso di riavvicinamento”. Serena Enardu, a cui hanno ultimamente incendiato di nuovo la macchina, ha confidato ai suo follower sul social il riavvicinamento al suo ex: “Da un po’ – ha confessato – con Pago Abbiamo riiniziato ad avere un contatto. Anzi, Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021) Seranasono tornati. Dopo aver affrontato Temptation Island Vip e subito dopo il Grande Fratello vipEnardo ehanno deciso di riprovarci, per ora con un “di”., a cui hanno ultimamente incendiato dila macchina, ha confidato ai suo follower sul social ilal suo ex: “Da un po’ – ha confessato – conriad avere un contatto. Anzi,undiche non vogliamo etichettare in nessun ...

