Serena Bortone negativa al Covid-19 torna alla conduzione di Oggi è un altro giorno (che in realtà non ha mai lasciato) (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Cari tutti, sono tornata negativa al test Covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò“. Parole di Serena Bortone che attraverso i social ringrazia i fan per il sostegno. La conduttrice di Oggi è un altro giorno su RaiUno era risultata positiva al Coronavirus. “Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Cari tutti, sonotaal test. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò“. Parole diche attraverso i social ringrazia i fan per il sostegno. La conduttrice diè unsu RaiUno era risultata positiva al Coronavirus. “Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Unenorme grazie a tutta la squadra di ...

