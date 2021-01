Sempre Chiefs: Kansas City torna al Super Bowl. E Mahomes sfiderà Brady (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Super Bowl 55 lo giocheranno Tampa Bay e Kansas City. Il nome della seconda squadra arriva nella nottata italiana, ed è quello dei campioni in carica. Che dopo una partenza falsa stravincono contro ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il55 lo giocheranno Tampa Bay e. Il nome della seconda squadra arriva nella nottata italiana, ed è quello dei campioni in carica. Che dopo una partenza falsa stravincono contro ...

Super Bowl 2021, è Brady vs. Mahomes: Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs è la sfida più bella

Definite le finaliste del campionato di football: si affronteranno i due quarterback più forti e famosi del mondo. Brady, 43 anni, è al suo decimo Super Bowl (ne ha vinti 6), Mahomes, 25 anni, è lo sp ...

Packers e Chiefs favorite. Ma Bucs e Bills venderanno cara la pelle

I championship di Nfc e Afc vedono le squadre di casa partire con leggero vantaggio. Per Green Bay la chiave sarà mettere pressione su Brady, per Buffalo cercare di limitare l’attacco esplosivo di Kan ...

