Seminario online per librai | il 29 gennaio si parla del futuro dei libri

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La Fondazione Giorgio Cini, a Venezia, sede deldella Scuola perUmberto e Elisabetta Mauri, quest’anno(foto Yuma Martellanz). Si svolge per la prima voltaildella Scuola perUmberto e Elisabetta Mauri. Lo stato del libro in Europa è il tema di questa edizione che invita editori e, italiani e no, a riflettere su presente edel libro. Mattinata densa di interventi: dopo l’apertura del Presidente Achille Mauri, la parola a Michael Busch, Alberto Ottieri, Giovanna Zucconi, Ricardo Franco Levi, Alberto Rivolta… Un’occasione per presentare anche i sorprendenti dati AIE sul mercato del libro e della lettura 2020. Info: 29, ore ...