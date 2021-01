raspa90 : RT @repubblica: Segregata, violentata e filmata: tre arresti nel Casertano - LaskaJuventus : RT @repubblica: Segregata, violentata e filmata: tre arresti nel Casertano - repubblica : Segregata, violentata e filmata: tre arresti nel Casertano - statodelsud : Ragazza segregata, violentata e filmata nel Casertano: tre arresti - Pino__Merola : Ragazza segregata, violentata e filmata nel Casertano: tre arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Segregata violentata

La Repubblica

Presi due uomini e donna. La vittima, una 22enne con deficit cognitivo, era stata indotta ad accusare il padre per gli abusi subiti ...Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Segregata in casa, picchiata con un bastone di legno e violentata a turno e in gruppo da tre aguzzini, che hanno pure filmato gli abusi. E’ la drammatica storia, che in ...