Scuole Veneto, Zaia: "il 29 in zona gialla, dal 1° febbraio lezioni in presenza" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Situazione Scuole Veneto, il governatore Luca Zaia mostra ottimismo sulla riapertura e sul passaggio in zona gialla. "Ma serve ancora attenzione". Le Scuole in Veneto potrebbero riaprire molto presto. Si evince questo da una apposita comunicazione inoltrata dal governatore Luca Zaia. L'esponente della Lega ha affermato che, se il trend relativo ai contagi dovesse continuare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

