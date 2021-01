Scuola, studenti e sindacati manifestano davanti al Ministero: “Ancora troppe criticità su trasporti e tracciamento. Dad? Non è la soluzione” (Di lunedì 25 gennaio 2021) studenti, sindacati e associazioni e sigle sotto l’insegna di ‘Priorità alla Scuola‘ sono tornati a manifestare sotto il Ministero dell’Istruzione a Roma per rivendicare maggiori sforzi sulla mobilità, oltre che per garantire sicurezza e tracciamento, a una settimana dal rientro in classe nel Lazio, seppur a turni. Il motivo? Nel giorno in cui altri 300mila studenti delle superiori di Umbria, Liguria, Marche e Lombardia sono tornati in Aula (mentre in altre aree del Paese c’è Ancora chi aspetta per il rientro, ndr), i problemi restano: “Qualcosa è stato fatto, ma non è Ancora abbastanza“, spiegano dalla Rete degli studenti medi, l’associazione sindacale che ha anche realizzato un sondaggio secondo il quale è emerso come “l’87,9% degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)e associazioni e sigle sotto l’insegna di ‘Priorità alla‘ sono tornati a manifestare sotto ildell’Istruzione a Roma per rivendicare maggiori sforzi sulla mobilità, oltre che per garantire sicurezza e, a una settimana dal rientro in classe nel Lazio, seppur a turni. Il motivo? Nel giorno in cui altri 300miladelle superiori di Umbria, Liguria, Marche e Lombardia sono tornati in Aula (mentre in altre aree del Paese c’èchi aspetta per il rientro, ndr), i problemi restano: “Qualcosa è stato fatto, ma non èabbastanza“, spiegano dalla Rete deglimedi, l’associazione sindacale che ha anche realizzato un sondaggio secondo il quale è emerso come “l’87,9% degli ...

